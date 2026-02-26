- Дата публікації
З гарною зачіскою і в жакеті на затин: Олена Зеленська на зустрічі в Києві
Перша леді України продемонструвала гарний образ total black.
Олена Зеленська зустрілася у Києві з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Перша леді подякувала Великій Британії за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.
На зустрічі перша леді постала в образі total black. На ній був жакет на затин із тканинним поясом і розрізами на рукавах-кльош, светр у рубчик з високою горловиною та чорний низ.
Аутфіт Олена доповнила гарною зачіскою з боковим проділом і локонами, макіяжем у ніжних відтінках і лаконічними золотими сережками.
Нагадаємо, Олена й Володимир Зеленські в чорних вбраннях вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.