З гарною зачіскою і в жакеті на затин: Олена Зеленська на зустрічі в Києві

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася у Києві з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Перша леді подякувала Великій Британії за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Іветт Купер та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала в образі total black. На ній був жакет на затин із тканинним поясом і розрізами на рукавах-кльош, светр у рубчик з високою горловиною та чорний низ.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила гарною зачіскою з боковим проділом і локонами, макіяжем у ніжних відтінках і лаконічними золотими сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена й Володимир Зеленські в чорних вбраннях вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.