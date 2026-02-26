ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

З гарною зачіскою і в жакеті на затин: Олена Зеленська на зустрічі в Києві

Перша леді України продемонструвала гарний образ total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася у Києві з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Перша леді подякувала Великій Британії за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Іветт Купер та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Іветт Купер та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала в образі total black. На ній був жакет на затин із тканинним поясом і розрізами на рукавах-кльош, светр у рубчик з високою горловиною та чорний низ.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила гарною зачіскою з боковим проділом і локонами, макіяжем у ніжних відтінках і лаконічними золотими сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена й Володимир Зеленські в чорних вбраннях вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie