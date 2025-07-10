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З гарною зачіскою і в жакеті з поясом: Олена Зеленська на діловій зустрічі в Італії
Перша леді України продемонструвала вишуканий монохромний образ в Італії.
Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Італійської Республіки зустрілася з міністеркою університетів і досліджень Італії Анною Марією Берніні. Вони підписали меморандум про приєднання університету міста Аквіла до Глобальної коаліції українських студій.
Перша леді подякувала їй за підтримку української освіти й людей в умовах боротьби проти російської агресії. Нині в італійських університетах навчається 1048 українців.
Коаліція українських студій — ініціатива України, спрямована на розвиток україністики й кримськотатарських курсів у світі, подолання фейків і викривлень в академічному середовищі, створення партнерств між українськими та закордонними університетами.
«Дуже цінуємо також Італійську асоціацію українських досліджень, яка робить значний внесок у популяризацію української літератури та мови.
Впевнена, участь у Коаліції українських студій збагатить академічне життя й посилить репутацію італійських університетів як провідних осередків наукового знання у Європі. Адже вивчати українське сьогодні — це знати більше і про сьогодення, і про історію, і про геополітику, і про себе самих», — зазначила дружина президента.
Зеленська з’явилася на зустрічі у костюмі темно-коричневого відтінку, який складався з широких штанів зі стрілками і подовженого жакета з ґудзиками в тон. Талію Олена підкреслила тканинним темно-коричневим поясом.
Свій аутфіт перша леді доповнила гостроносими туфлями. Вона зробила гарну зачіску з низьким пучком і випущеними спереду пасмами, лаконічний макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, прикрасила вуха золотими сережками-кулями, а до лацкану жакета прикріпила цікаву золоту брошку.
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська з’явилася на діловій зустрічі у сіро-блакитному жакеті з поясом-шнурком і брошкою-квіткою.