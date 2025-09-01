ТСН у соціальних мережах

З гарною зачіскою і в жакеті з поясом: Олена Зеленська взяла участь в уроці

Перша леді України звернулася до учнів Школи Супергероїв.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Сайт президента України

Олена Зеленська з нагоди початку навчального року долучилася до мережевого уроку за участі учнів і вчителів із усіх 23 просторів Школи Супергероїв. Вона привітала учнів із початком нового навчального року і побажала їм здоров’я і цікавих знань.

«Всі ви добре знаєте супергероїв із кіно і коміксів. Але поряд із нами в реальності живуть і рятують світ справжні герої. Це наші захисники на фронті. Це наші рятувальники. Це лікарі. Щодня на роботу в Україні виходять тисячі супергероїв, які роблять свою справу так, щоб усім було безпечніше, легше, краще. І зараз бачу перед собою ще одних супергероїв. І ви їх побачите, якщо подивитеся у дзеркало й один на одного. Бо всі учні нашої школи — супергерої», — сказала перша леді.

На відео Зеленська постала у чорному жакеті з тканинним поясом в тон, до лацкану якого вона прикріпила цікаву брошку. Дружина президента зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і завершила лук лаконічними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі-трійці, лоферах і з елегантною брошкою відвідала перший у Черкаській області осередок Школи Супергероїв.

