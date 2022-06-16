З Ідрісом Ельбою у головній ролі: вийшов трейлер пригодницького трилера "Хижак"

У кривавому екшн-трилері Ідріс Ельба бореться за життя з розлюченим левом.

Презентували офіційний український трейлер фільма режисера Бальтасара Кормакура "Хижак" від Universal Pictures. Головну роль у трилері зіграв Ідріс Ельба.

Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 18 серпня.

Про фільм

Батько-одинак після смерті дружини з двома доньками повертається до Південної Африки. Вони їдуть у давно заплановану поїздку до заповідника. Безтурботна сімейна поїздка згодом перетворюється на небезпечну пригоду, адже на них відкриває полювання величезний лев, який вижив після кровожерливих браконьєрів. Звір прагне довести, що в савані є лише один хижак. Розпочинається справжня боротьба за виживання.

Нагадаємо, вийшов трейлер режисера Тайка Вайтіті "Тор: Любов і Грім" від Marvel Studios.

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