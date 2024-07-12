З іменною сумкою та у вбранні з вишивкою: принцеса Марі-Шанталь поділилася новим фото

Дружина грецького принца Павлоса – 51-річна принцеса Марі-Шанталь – поділилася в Instagram новим кардом. На знімку вона позувала у ніжному, легкому, ошатному костюмі білого кольору від бренду Zimmermann.

Вбрання складалося з блузи з довгими рукавами та високою горловиною, а також спідниці довжини міді. Вони були прикрашені білою вишивкою, а також рюшами на горловині та манжетах.

Доповнила вбрання Марі-Шанталь сандалями зі шнурівкою, поясом на талії, а також плетеною солом'яною квадратною сумкою з ініціалами свого імені.

"Син моєї старшої та кращої подруги сьогодні одружується ♥️ у Пеліоні, Греція", — написала вона.

Нагадаємо, що нещодавно Павлос і Марі-Шанталь самі відсвяткували свою 29-ту річницю весілля. Пара одружилася 1 липня 1995 року. Марі-Шанталь – дочка британського мільярдера, а її весільну сукню було створено брендом Valentino, її вартість становила 225 тисяч доларів.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

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