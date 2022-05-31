З картоплею фрі і сосисками: Олексій Арестович звернувся до Шольца

Радник голови Офісу президента записав кумедне відеозвернення до німецького канцлера.

"Краш" сотень українок Олексій Арестович, якого ще називають "головним заспокійливим" під час війни, опублікував в Instagram кумедне відео. На ньому політик тримає в руках фастфуд з прапорцями Бельгії - картоплю фрі з сосисками.

Арестович звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца:

"Так, пане Шольц, ми тут поповнюємо німецький бюджет. А де наша зброя, вибачте?"

Підписники позитивно оцінили почуття гумору політика.

"Хвилинка міжурядових зв'язків.

З.И. Я знаю, що це прапор Бельгії, зануди. Мені б ваше почуття гумору, так пів країни вже б повісилося", - написав під відео радник голови Офісу президента.

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