З келихом пива в руках: король Чарльз приїхав на дегустацію

Під час візиту монарх відвідав Баштову пивоварню та навіть продегустував пиво разом із власником Tower Brewery Джоном Міллсом.

Король Чарльз був одягнений у сірий класичний костюм, білу сорочку в дрібну клітинку та світло-сіру краватку у принт рожевого відтінку. Вся увага короля була зосереджена на розмові та дегустації напою.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева Камілла компанію своєму чоловікові у цій поїздці не склала.

Минулого тижня вони разом панували на прийомі в Букінгемському палаці, організованому на честь видатних осіб та організацій, які роблять внесок у гуманітарну діяльність по всьому світу.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла була цього дня одягнена в синю сукню, а на ній була пришпилена парна діамантова брошка з листя плюща і взута у високі замшеві чоботи на підборах. А король носив синій костюм у смужку, білу сорочку і синю краватку в принт, а в його нагрудній кишені виднілася хустка, підібрана до тону краватки.

Читайте також: