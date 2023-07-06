З келихом вина та у гарній сукні: принцеса Кейт прийшла на турнір з поло, щоб підтримати Вільяма

41-річна принцеса Уельська потрапила під приціл папараці під час щорічного благодійного матчу з поло Out-Sourcing Inc. 2023, який відбувся у клубі Guards Polo Club, розташованому за кілька хвилин їзди від їхнього будинку у Віндзорі.

Кетрін, принцеса Уельська, і принц Вільям / Фото: Getty Images

Матч проводиться для збору коштів та підвищення поінформованості одинадцяти благодійних організацій, підтримуваних принцом та принцесою Уельськими, на відзначення 12-ї річниці Королівського благодійного дня поло.

На заході Кейт підтримувала чоловіка, який брав участь у турнірі. Принцесу сфотографували розслабленою, з усмішкою на обличчі, у темних окулярах Finlay та з келихом шампанського в руках.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На ній була блакитна легка сукня з білим принтом та довгими рукавами від бренду Beulah London, яку вона носила з бежевими слінгбеками Camilla Elphick, невеликою квадратною сумкою на ланцюжку від Mulberry, а також прикрасами від Lenique Louis та Sézane. Волосся вона просто розпустила та зробила легкий макіяж.

Кетрін, принцеса Уельська, і принц Вільям / Фото: Getty Images

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