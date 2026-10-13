З келихом пива в руках і в компанії брата: принца Гаррі помітили на регбі

Джордж Маккоркодейл та принц Гаррі / © Getty Images

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Герцог Сассекський мав розслаблений вигляд, спостерігаючи за грою "Лестер Тайгерс" проти "Глостера" на стадіоні "Уелфорд Роуд", незважаючи на свист і несхвальні вигуки вболівальників, коли його помітили.

Коли на великому екрані показали, як Гаррі сідає на своє місце з пивом у руці, з натовпу пролунали несхвальні вигуки.

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Джордж Маккоркодейл і принц Гаррі / © Getty Images

Разом із принцом на трибунах був його двоюрідний брат Джордж Маккоркодейл, син сестри його матері Діани - Сари Маккоркодейл.

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Принц був у чорній толстовці та жилеті, тримав пластикову склянку з пивом у руках і розмовляв із братом.

Меган Маркл тим часом знайшла собі нове заняття в Британії. Крім того, що вона представила адвент-календар до Різдва, вона ще й об'єдналася з некомерційною організацією Moms Offering More, створивши особливий світшот.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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