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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

З ходунками і на підборах: 86-річна королева Маргрете II з'явилася на публіці після госпіталізації

У травні королева Данії Маргрете II була двічі госпіталізована з різницею лише кілька днів. Тепер же Її Величність повернулася до своїх офіційних обов'язків, використовуючи ходунки, але не забуваючи про яскраві деталі образу, які є її візитною карткою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Getty Images

Відома своїм неповторним стилем та яскравою індивідуальністю у питаннях одягу, Маргрете II рідко з'являється на публіці з ненафарбованими нігтями або без яскравої помади на губах.

Це її фірмові образи, і, схоже, її не бентежить вік — у квітні їй виповнилося 86 років — або той факт, що лише кілька днів тому вона лежала у лікарняному ліжку після операції.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева повернулася до офіційного життя у Фреденсборгу, де відпочиває після другої виписки з лікарні. Перша госпіталізація була пов'язана зі стенокардією, з приводу якої їй провели ангіопластику. Лише за кілька днів їй довелося повернутися до Рігсгоспіталу в Копенгагені через великий тромб у стегні, що утворився в результаті попереднього падіння.

Наразі королева відновила роботу, відвідавши церемонію вручення премії принца Генріка данській письменниці та поєтесі Піа Тафдруп у палаці Фреденсборг у Копенгагені. Маргрете одягла яскравий рожевий блейзер у поєднанні з сорочкою та довгою червоною спідницею та сірими замшевими туфлями на невисоких стійких підборах. Образ королева доповнила квітковими сережками, яскравою губною помадою та червоним манікюром, а також носила кілька золотих каблучок.

Було дивно бачити, як вона увійшла до залу палацу з ходунками, оскільки донедавна їй було достатньо тростини, щоб ходити без особливих труднощів. Але, схоже, вона не збирається із цього приводу засмучуватися.

Королева Маргрете II раніше пересувалася з палицею / © Getty Images

Королева Маргрете II раніше пересувалася з палицею / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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