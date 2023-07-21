З ким не буває: із сукнею королеви Матильди стався конфуз на публіці

Бельгійська королева обрала яскравий аутфіт для світського виходу, але з нею сталася неприємна ситуація.

Королева Матильда та її чоловік король Бельгії Філіп відвідали концерт напередодні Національного дня у концертному залі Flagey у Брюсселі.

На 50-річній королеві була жовта сукня в підлогу, яку вона поєднувала із золотими босоніжками на високих шпильках і маленьким золотим клатчем. Коли Матильда виходила з автомобіля і прямувала до зали, вона підбором наступила на поділ сукні. На щастя, вона не порвалось, і королева не спіткнулася.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Загалом нам подобаються яскраві образи, які Її Величність підбирає для своїх літніх виходів. Цього разу сукню-накидку вона доповнила сережками-вісячками та каблучкою із сапфіром. Вона зробила світлий манікюр та червоний педикюр. А також укладання та яскравий мейкап.

Король Філіп прибув на концерт у темному костюмі, світлій сорочці та з краваткою. Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, король Філіп святкує десятиліття на троні. Саме цього дня 2013 року його батько король Альберт II зрікся трону на користь сина. З цієї нагоди раніше палацом були випущені святкові знімки.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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