З ким не буває: із сукнею принцеси Діани стався конфуз на її весіллі з Чарльзом

Багато хто пам'ятає грандіозне весілля принца Чарльза та принцеси Діани у липні 1981 року. Виявляється, із сукнею нареченої того дня стався конфуз.

Не тільки Меган Маркл оконфузилася в день своїх заручин із принцом Гаррі (молодшим сином Діани та Чарльза) взувши брудні туфлі.

Леді Діана Спенсер тим липневим днем йшла до вівтаря у заплямованій весільній сукні. Напередодні церемонії схвильована наречена пролила трохи своїх парфумів на весільну сукню, внаслідок чого на ній залишилася пляма.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Getty Images

Дизайнери весільної сукні принцеси Діани, Елізабет та Девід Еммануелі, не тільки створили одну з найкультовіших весільних суконь, але й зробили все можливе, щоб підготуватися до будь-якого сценарію, який міг відбутися у день урочистостей, пише Hello! Вони пошили другу запасну сукню на випадок, якщо з першою щось станеться.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 рік / Фото: Associated Press

У книжці "Діана: Портрет" візажистка принцеси Діани Барбара Дейлі розповіла, що наречена намагалася нанести парфюм Quelques Fleurs на зап'ястя, збираючись в Кларенс-гаусі вранці в день свого весілля, але пролила аромат на сукню. Сукню принцеса вирішила не міняти, а пляму приховала поклавши руку на зіпсоване місце, ніби вона тримала передню частину подолу сукні.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Тисячі людей у залі та сотні мільйонів людей, які налаштувалися на перегляд королівського весілля по телевізору, схоже, нічого не помітили.

Весільна сукня принцеси Діани на виставці Royal Style in the Making у Кенсінгтонському палаці, 2021 рік / Фото: Getty Images

Детальніше історію розкішного весільного вбрання принцеси Діани ми розповідали раніше.

Читайте також:

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза (21 фото)