З ким не буває: із сукнею принцеси Діани стався конфуз на її весіллі з Чарльзом

Багато хто пам'ятає грандіозне весілля принца Чарльза та принцеси Діани у липні 1981 року. Виявляється, із сукнею нареченої того дня стався конфуз.
Не тільки Меган Маркл оконфузилася в день своїх заручин із принцом Гаррі (молодшим сином Діани та Чарльза) взувши брудні туфлі.
Леді Діана Спенсер тим липневим днем йшла до вівтаря у заплямованій весільній сукні. Напередодні церемонії схвильована наречена пролила трохи своїх парфумів на весільну сукню, внаслідок чого на ній залишилася пляма.
Дизайнери весільної сукні принцеси Діани, Елізабет та Девід Еммануелі, не тільки створили одну з найкультовіших весільних суконь, але й зробили все можливе, щоб підготуватися до будь-якого сценарію, який міг відбутися у день урочистостей, пише Hello! Вони пошили другу запасну сукню на випадок, якщо з першою щось станеться.
У книжці "Діана: Портрет" візажистка принцеси Діани Барбара Дейлі розповіла, що наречена намагалася нанести парфюм Quelques Fleurs на зап'ястя, збираючись в Кларенс-гаусі вранці в день свого весілля, але пролила аромат на сукню. Сукню принцеса вирішила не міняти, а пляму приховала поклавши руку на зіпсоване місце, ніби вона тримала передню частину подолу сукні.
Тисячі людей у залі та сотні мільйонів людей, які налаштувалися на перегляд королівського весілля по телевізору, схоже, нічого не помітили.
Детальніше історію розкішного весільного вбрання принцеси Діани ми розповідали раніше.
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