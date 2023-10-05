З ким не буває: принцеса Кейт приїхала на захід у потертих туфлях

Принцеса Уельська бере приклад зі свого тестя короля Чарльза III і часто носить одні й самі речі. Іноді настільки часто, що це помітно.

Учора Кейт відвідувала центр для українських переселенців у Беркширі. Принцеса мала стильний вигляд в сірому луку, одягнувши білу сорочку, сірий трикотажний жилет від Cefinn і сірі вовняні штани Sezane, доповнивши аутфіт гостроносими туфлями на не дуже високих підборах від J.Crew.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Модель туфель називається Avery, вони пошиті з твіду та прикрашені чорними пензликами, їхня вартість становить 278 доларів. На фото видно, що носи на взутті вже постиралися, мабуть так часто Кетрін одягала це взуття на різні заходи.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Певно принцеса Уельська бере приклад з короля Чарльза, який неодноразово говорив, що далекий від модних тенденцій і полюбляє по багато років носити ті самі речі. "Я з тих людей, які ненавидять щось викидати. Отже, я б вважав за краще, щоб ці речі підтримувалися, навіть при необхідності лагодилися, ніж відмовлятися від них", — заявив якось Чарльз. Ось і Кетрін, мабуть, віднесе туфлі у ремонт.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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