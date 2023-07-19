З ким не буває: принцеса Уельська засмутила сина — принца Луї

Публіка завжди із захопленням спостерігає за п'ятирічним принцом Луї, коли батьки беруть його на публічні заходи. Але Кейт непросто встежити за маленьким пустуном Луї, який дуже активний і любить "попустувати" на камери.

Саме з цієї причини Уельські і не взяли молодшого сина Луї, коли приїжджали в неділю на Вімблдонський тенісний чемпіонат. На трибунах Кейт та Вільям з'явилися зі старшими дітьми – 9-річним Джорджем та 8-річною Шарлоттою. Пізніше Кейт розповіла про те, якою була реакція молодшого сина на те, що він на Вімблдон не поїде.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

За словами Елли Оттвей, яка керує молодіжними програмами у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету, принцеса Уельська сказала: "Луї був дуже засмучений, що сьогодні не прийде", - цитує її слова видання People. "Це вперше Шарлотта та Джордж приїхали разом. Вони із задоволенням спостерігали за грою", — сказала принцеса Уельська.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт, татом Вільямом та братом Джорджем / Фото: Associated Press

Але, очевидно, молодший син ще занадто малий, щоб оцінити захід і виявити інтерес до нього. Саме з цієї причини він залишився вдома з нянею, поки решта сім'ї відвідувала Вімблдон.

Принц Луї / Фото: Associated Press

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