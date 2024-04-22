З ким не буває: Сара Йоркська запостила фото королеви Єлизавети II і трохи оконфузилася

Сара Йоркська згадала свою покійну свекруху королеву Єлизавету II у день її народження, опублікувавши фотографію монархині.

Сара — колишня дружина сина королеви принца Ендрю, стала однією з небагатьох членів британської королівської родини, хто пригадав Єлизавету II в день її народження.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Сара опублікувала у своєму блогу в Instagram фото, яке було зроблено 2 червня 2022 року під час святкування 96-річчя монархині на параді Trooping The Colour, а у підписі написала:

"Сьогодні ми згадуємо Її покійну Величність Королеву Єлизавету II у день її 97-річчя. Дякую вам за все, чому ви нас навчили, за те, що ви були стійким лідером і дорогим другом. Вас дуже не вистачає".

Ось тільки Сара помилилася і не помітила, що вказала вік королеви 97 років, тоді як цього року монархині могло б виповнитися 98 років.

Король Чарльз і королева Камілла, нагадаємо, відвідали службу в шотландській церкві Краті Кірк цього дня, подружжя зазнімкували папараці в автомобілі.

Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Згідно з документом, опублікованим Національним архівом Шотландії, причиною її смерті було названо старість.

А нещодавно ми писали, що Сара Йоркська дала обіцянку королеві Єлизаветі II перед смертю монарха.

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