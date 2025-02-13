З ким не буває: шведський король оконфузився з ім'ям онуки на публіці

Нещодавно принц Карл Філіп та принцеса Софія стали батьками вчетверте. Через кілька днів після народження дочки її ім'я було офіційно оголошено королем Швеції Карлом Густавом.

10 лютого відбулося засідання ради на якому Його Величність Король повідомив уряду, що дитина, яка є восьмою в черзі на престол, отримала ім'я Інес Марі Ліліан Сільвія, її називатимуть Інес.

Однак під час своєї промови монарх, у якого діагностовано дислексію, переплутав літери і сказав, що новонароджену називатимуть принцесою Інсі, а не Інес.

Принцеса Інес / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Він також неправильно вказав порядок імен онуки, назвавши її Сільвія Марі Ліліан замість Марі Ліліан Сільвія.

Незабаром після цього королівський суд Швеції опублікував заяву, яка роз'яснює ім'я новонародженої. Там було написано: "Король дуже шкодує, що назвав неправильне ім'я. Причина в тому, що імена трималися в секреті аж до самого засідання, навіть від короля. Він не відчував, що назвав неправильне ім'я, коли читав імена, але зрозумів це пізніше", пише express.co.uk.

Принцесі Інес було даровано титул герцогині Вестерботтенської.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися новим фото своїх дітей / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Відповідно до рішення Його Величності Короля від 7 жовтня 2019 року щодо змін у Королівському Домі, принцеса Інес є членом Королівської родини, але не Королівського Дому. Тому принцеса не зможе скористатися титулом Її Королівської Високості.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали все про дітей шведської королівської пари, крім Інес вони виховують ще трьох синів.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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