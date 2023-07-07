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З ким не буває: вітряна погода зіпсувала укладання королеви Камілли

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
895
Час на прочитання
1 хв
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З ким не буває: вітряна погода зіпсувала укладання королеви Камілли

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла багато років носить ту саму зачіску, але жодна негода не зіпсує настрою Її Величності, навіть якщо її укладання буде зіпсовано.

Фотографи зробили кадр, коли Камілла з чоловіком королем Чарльзом приїхала на екскурсію ринковою площею в Селкірці, в Шотландії. Королеву сфотографували, виходячи з автомобіля, в той момент якраз повіяв сильний вітер і волосся королеви трохи розтріпалося.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

У Мережі є багато фотографій королеви з розпатланими укладаннями і майже на всіх кадрах Камілла усміхається.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, із королевою Єлизаветою II такі конфузи практично ніколи не траплялися. Монархиня стежила за тим, щоб її кучерява зачіска завжди мала ідеальний вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
895
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