З ким не буває: вітряна погода зіпсувала укладання королеви Камілли

Королева Камілла багато років носить ту саму зачіску, але жодна негода не зіпсує настрою Її Величності, навіть якщо її укладання буде зіпсовано.

Фотографи зробили кадр, коли Камілла з чоловіком королем Чарльзом приїхала на екскурсію ринковою площею в Селкірці, в Шотландії. Королеву сфотографували, виходячи з автомобіля, в той момент якраз повіяв сильний вітер і волосся королеви трохи розтріпалося.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

У Мережі є багато фотографій королеви з розпатланими укладаннями і майже на всіх кадрах Камілла усміхається.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, із королевою Єлизаветою II такі конфузи практично ніколи не траплялися. Монархиня стежила за тим, щоб її кучерява зачіска завжди мала ідеальний вигляд.

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