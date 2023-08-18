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З ким не буває: який вигляд мали неідеальні укладання королеви Камілли

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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З ким не буває: який вигляд мали неідеальні укладання королеви Камілли

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла майже все життя носить ту саму зачіску.

Вже відомо, хто ж стоїть за укладанням дружини короля Чарльза ІІІ. Перукарка Джо Гансфорд якось напередодні коронації короля та королеви розповіла про те, як хвилююче було готувати Її Величність до цього знаменного дня. А також поділилася секретами того, як їй удалося підібрати Каміллі такий ідеальний відтінок блонду, який вона носить зараз.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Втім, не секрет, що зачіска Камілли не завжди була такою ідеальною. Ми знайшли кілька фотографій, на яких видно, як її улюблений білий або не зовсім білий боб розлітався під поривом вітру і не завжди мав привабливий вигляд. Але слід пам'ятати, що ми всі люди і ніхто не застрахований від поганої погоди, як і Камілли.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми показували вам також з якими зачісками пам'ятаємо королеву Каміллу в різні роки її життя і в королівській сім'ї, і ще до того, як вона стала дружиною Чарльза.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
564
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