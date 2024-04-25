З ким не буває: з капелюхом королеви Максими стався конфуз на заході

Її Величність королева Максима відвідала публічний захід у Гаазі.

Максима прибула на святкування 10-річчя Фонду "Мова на морі", який пропонує уроки нідерландської мови для жінок, які розмовляють іноземною мовою, біженців та осіб, які шукають притулку.

Королева приїхала в жовтій сукні від Natan Couture, яку доповнила замшевими туфлями на підборах від Gianvito Rossi, клатчем-конвертом, прозорими рукавичками з сітки та капелюхом, підібраним до тону вбрання.

Саме з головним убором дружини монарха і стався конфуз. Капелюх від Maison Fabienne Delvigne через різкий порив вітру злетів з голови королеви Максими, буквально в останній момент вона встигла його підхопити.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима також доповнила свій образ зеленими сережками з камінням Juweliers Bodes & Bode, кількома золотими браслетами з кольоровим камінням, зробила насичений макіяж очей та губ, а волосся зібрала у низький пучок.

Нагадаємо, минулого свого виходу королева Максима продемонструвала аутфіт у штанному костюмі кольору марсала, коли відвідала музей у місті Валвейк.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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