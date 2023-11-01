З ким не буває: з королем Чарльзом стався конфуз під час заходу в Кенії

Сьогодні вранці на цвинтарі Комісії Співдружності з військових поховань у Найробі Чарльза вели від однієї доріжки зі штучною травою до іншої, як раптом монарх мало не впав, перечепившись за рулон цієї штучної трави.

Ненадовго 74-річний король втратив рівновагу, а його дружина Камілла схопилася, щоб йому допомогти. Однак Чарльз швидко оговтався, одягнув сонцезахисні окуляри і продовжив прогулянку.

Незабаром після цього король і королева разом із британськими та кенійськими військами взяли участь в акції пам'яті. Було помічено, що Чарльз дивився вниз, коли перетинав ту саму перегородку між двома матами, щоб переконатися, що він знову не перечепиться.

Нагадаємо, вчора під час державного бенкету на честь королівської пари король Чарльз у своїй промові висловив "найбільшу скорботу та жаль" з приводу звірств, від яких постраждали кенійці під час їхньої боротьби за незалежність від британського колоніального правління.

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