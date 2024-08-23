З ким не буває: з королевою Мері стався такий самий конфуз, як із принцесою Уельською

Королева Мері та її чоловік король Фредерік X прибули до Фйорденхуса, де з Її Величністю сталася кумедна ситуація, з якою неодноразово стикалася й інша королівська особа – принцеса Уельська Кетрін.

Королева була в небесно-блакитній драпованій шовково-шифоновій блузці від Proenza Schouler і синій жакардовій спідниці в дрібний горох від Baum und Pferdgarten зі смугастою підкладкою. Вітер якоїсь миті підняв спідницю королеви догори, чим розвеселив Мері, яка в цей момент намагалася зловити і свій капелюх.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Королева Мері мала, як завжди чудовий вигляд, а її аутфіт був доповнений маленькою бежевою сумкою Max Mara та туфлями-човниками з рожевої шкіри Gianvito Rossi на підборах. Волосся королева розпустила, зробила виразний макіяж і наділа золоті сережки-пусети з дрібним камінням.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Під час фотосесії в гавані королівська особа переодяглася. Вона змінила короткий жакет на бежевий тренч Harris Wharf London і туфлі – на балетки Prada.

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Нагадаємо, раніше ми показували образ королеви Мері в сукні з вишивкою.

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