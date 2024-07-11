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З кінським хвостом і на підборах: принцеса Леонор викликала фурор мереживною синьою сукнею

З кінським хвостом і на підборах: принцеса Леонор викликала фурор мереживною синьою сукнею

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Королівська особа провела час зі своєю родиною та виступила на публіці.

Спадкоємиця іспанського престолу — 18-річна принцеса Леонор — відвідала важливий захід — вручення щорічної премії Princess of Girona Awards 2024. Принцеса Астурійська головувала на церемонії разом зі своїм батьком королем Філіпом, мамою королевою Летицією та молодшою сестрою інфантою Софією.

Одягла Леонор чарівну сукню романтичного фасону — синє мереживне вбрання від бренду Self-Portrait, який також обожнює Періс Гілтон. Образ вона доповнила слінгбеками від Carolina Herrera та клатчем від бренду Felipe Varela.

Також принцеса доповнила лук сережками з камінням, зробила вечірній макіяж та зачіску кінський хвіст.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Мама ж дівчини обрала вбрання від Carolina Herrera — білу сукню нижче колін з великими чорними тюльпанами.

Деякими кадрами із заходу сім'я поділилася у Instagram, а також опублікувала промову Леонор.

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