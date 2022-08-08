З "кінським хвостом" і в сукні з оголеною спиною: гарний образ Єви Лонгорії

47-річна акторка похизувалася і вбранням, і зачіскою.
Єва Лонгорія показала шанувальникам в Instagram свій новий гарний аутфіт. На знімках акторка постала у молочній сукні в рубчик, на тонких бретельках і з оголеною спиною. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.
Зірка також похизувалася зачіскою від відомого зіркового американського перукаря Кена Павеса. Він їй зробив "кінський хвіст" із локонами. Єві дуже сподобалася ця зачіска.
"Я не знаю, що це таке, але цей кінський хвіст викликав у мене певні відчуття, очевидно, зроблений не ким іншим, як @kenpaves!" – написала Лонгорія під світлинами.
Свій образ акторка доповнила макіяжем з акцентом на очах, сережками-кільцями і золотими браслетами на руках.
Нагадаємо, Лонгорія у рожевому костюмі і на шпильках сходила до ресторану.
Читайте також:
- У червоному купальнику та з пляшкою алкоголю: Єва Лонгорія на відпочинку в Іспанії
- У блискучій сукні з в'язаною спідницею: Єва Лонгорія відвідала галавечерю в оригінальному образі
- У короткій сукні-сорочці: Єва Лонгорія з чоловіком та сином потрапила в об'єктиви папараці в Іспанії
- У морквяній сукні в рубчик: ефектна Єва Лонгорія сходила до ресторану