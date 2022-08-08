З "кінським хвостом" і в сукні з оголеною спиною: гарний образ Єви Лонгорії

Єва Лонгорія показала шанувальникам в Instagram свій новий гарний аутфіт. На знімках акторка постала у молочній сукні в рубчик, на тонких бретельках і з оголеною спиною. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Зірка також похизувалася зачіскою від відомого зіркового американського перукаря Кена Павеса. Він їй зробив "кінський хвіст" із локонами. Єві дуже сподобалася ця зачіска.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

"Я не знаю, що це таке, але цей кінський хвіст викликав у мене певні відчуття, очевидно, зроблений не ким іншим, як @kenpaves!" – написала Лонгорія під світлинами.

Свій образ акторка доповнила макіяжем з акцентом на очах, сережками-кільцями і золотими браслетами на руках.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Лонгорія у рожевому костюмі і на шпильках сходила до ресторану.

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