З ключкою і в червоній кепці з передвиборчим лозунгом: Дональд Трамп пограв у гольф

Парараці заскочили 45-го президента США під час його улюбленої гри.

Фотографи зазнімкували колишнього президента США Дональда Трампа у його власному національному гольф-клубі у Стерлінгу, штат Вірджинія.

Експрезидент якраз грав у гольф, до якого він відчуває неабияку пристрасть.

Дональд одягнув свою улюблену червону кепку із американським прапором і передвиборчим лозунгом: "Make America great again" ("Зробимо Америку знову великою"). Також на ньому було біле поло і чорні класичні штани.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

На руці у Трампа була рукавичка, в якій він тримав ключку.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у серпні Трамп поховав свою першу дружину Івану Трамп на території власного гольф-клубу в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Таким чином йому вдалося скористатися податковою пільгою на поховання.

Земельні ділянки в Нью-Джерсі, призначені для використання як кладовища, не обкладаються податком на майно, прибутком або продажем. Івану поховали на ділянці біля першого поля для гольфу.

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