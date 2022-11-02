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З коктейлем у руках і в гарному настрої: король Чарльз ІІІ послухав хор у бальному залі

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З коктейлем у руках і в гарному настрої: король Чарльз ІІІ послухав хор у бальному залі

Король Чарльз III / Фото: Credits

Сьогодні у Букінгемському палаці відбувся важливий і, очевидно, досить веселий захід.

Король Чарльз III, який нещодавно заробив мільйон на продажу улюбленців королеви Єлизавети II, влаштував сьогодні, 2 листопада, прийом із нагоди 50-річчя переселення британських індійців з Уганди.

У 1972 році президент Уганди Іді Амін на хвилі індофобії розпорядився вигнати індійську меншість своєї країни, давши їм 90 днів на збори та від'їзд. Іді Амін пропагував вигнання індійців, стверджуючи, що "повертає Уганду етнічним угандійцям".

Багато висланих були громадянами Великої Британії і 27 200 індійців зрештою змушені були переїхати до Британії з Уганди.

Король Чарльз III / © Credits
Король Чарльз III / Фото: Credits

Проте, як ми бачимо, сумна передісторія не завадила через 50 років відзначити цю подію в досить приємній обстановці. Король Чарльз III прослухав виступ Вестендського євангельського хору у бальному залі Букінгемського палацу. Після виступу учасники заходу продовжили спілкування.

Король Чарльз III / © Credits
Король Чарльз III / Фото: Credits

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Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
510
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