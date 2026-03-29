З королем Чарльзом стався кумедний конфуз під час публічного виходу

Король Чарльз / © Associated Press

Під час відкриття меморіальної дошки на честь свого візиту до штабквартири в Ярнтоні король пережив невеликий конфуз, який зазнімкували на камеру. Знімаючи синю тканину зі срібної таблички, що стояла на мольберті, він випадково обрушив мольберт на підлогу.

Швидко відреагувавши на інцидент, король назвав те, що сталося «катастрофою», пише People. Після чого поцікавився, чи має компанія місце для меморіальної дошки, і жартома запропонував розмістити її в «туалеті на першому поверсі».

Король відвідав компанію Oxford Photovoltaics, щоб зустрітися з новаторами, які розробляють передові сонячні панелі, здатні перетворювати ще більшу частину сонячного спектру на чисту та доступну енергію.