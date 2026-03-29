- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
З королем Чарльзом стався кумедний конфуз під час публічного виходу
Несподіваний момент стався під час візиту монарха до штабквартири компанії Oxford Photovoltaics, яка займається виробництвом сонячних батарей.
Під час відкриття меморіальної дошки на честь свого візиту до штабквартири в Ярнтоні король пережив невеликий конфуз, який зазнімкували на камеру. Знімаючи синю тканину зі срібної таблички, що стояла на мольберті, він випадково обрушив мольберт на підлогу.
Швидко відреагувавши на інцидент, король назвав те, що сталося «катастрофою», пише People. Після чого поцікавився, чи має компанія місце для меморіальної дошки, і жартома запропонував розмістити її в «туалеті на першому поверсі».
Король відвідав компанію Oxford Photovoltaics, щоб зустрітися з новаторами, які розробляють передові сонячні панелі, здатні перетворювати ще більшу частину сонячного спектру на чисту та доступну енергію.