ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

З королем Чарльзом стався кумедний конфуз під час публічного виходу

Несподіваний момент стався під час візиту монарха до штабквартири компанії Oxford Photovoltaics, яка займається виробництвом сонячних батарей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз / © Associated Press

Під час відкриття меморіальної дошки на честь свого візиту до штабквартири в Ярнтоні король пережив невеликий конфуз, який зазнімкували на камеру. Знімаючи синю тканину зі срібної таблички, що стояла на мольберті, він випадково обрушив мольберт на підлогу.

Швидко відреагувавши на інцидент, король назвав те, що сталося «катастрофою», пише People. Після чого поцікавився, чи має компанія місце для меморіальної дошки, і жартома запропонував розмістити її в «туалеті на першому поверсі».

Король відвідав компанію Oxford Photovoltaics, щоб зустрітися з новаторами, які розробляють передові сонячні панелі, здатні перетворювати ще більшу частину сонячного спектру на чисту та доступну енергію.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie