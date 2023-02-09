З королем стався конфуз: Чарльз прийшов до мечеті у дірявих шкарпетках

Король та королева зустрілися з представниками громадськості та відвідали історичну мечеть на Брік-лейн. Зайшовши всередину мечеті Чарльз III за традицією зняв взуття і виявилося, що шкарпетка на його правій нозі була трохи порвана, оскільки розійшлася по шву. Невідомо, чи хтось сказав монархові, що в нього дірява шкарпетка, але, певно, він би сприйняв це з властивим йому почуттям гумору.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король, як відомо, славиться своєю ощадливістю і часто одягає пальта та костюми, які носив багато років тому. Деякі з них він одягав лічені рази, як, наприклад, сірий костюм Anderson & Sheppard, який зберігається в його гардеробі від 1984 року і в якому він вів до вівтаря Меган Маркл під час їхнього весілля з принцом Гаррі.

Тоді редактору британського Vogue Едварду Еннінфулу Чарльз розповів, що одягає цей костюм лише кілька разів на рік влітку і хоче, щоб у таких речей тривало життя.

Король Чарльз III на весіллі Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Бережливий підхід Чарльза до одягу можна зрозуміти. Але зі шкарпетками явно стався конфуз, оскільки вони мали новий вигляд.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

До речі, королева Камілла з'явилася на цьому заході у білому пальті від Fiona Clare, яке раніше вже носила на різдвяний концерт принцеси Уельської.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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