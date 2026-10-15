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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

З королевою Матильдою стався конфуз під час поїздки до Казахстану

Її Величність відвідувала у цей момент із чоловіком королем Філіпом місто Алмати.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

У четвертий день свого офіційного візиту до країни король і королева відвідали кінну виставу з елементами традиційної культури. А під час візиту до стайні з королевою Матильдою і стався цей конфуз.

Матильда була одягнена в гарне пальто з трьох кольорів з вишивкою і взута в туфлі-човники на підборах. Вона стояла задом до коня, що простяг шию до Її Величності, щоб понюхати її пальто. Матильда помітила це і від несподіванки інциденту навіть трохи зніяковіла.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Цього ж дня, до речі, королева продемонструвала, як вміє стріляти із лука.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

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