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З королевою Матильдою стався конфуз під час поїздки до Казахстану
Її Величність відвідувала у цей момент із чоловіком королем Філіпом місто Алмати.
У четвертий день свого офіційного візиту до країни король і королева відвідали кінну виставу з елементами традиційної культури. А під час візиту до стайні з королевою Матильдою і стався цей конфуз.
Матильда була одягнена в гарне пальто з трьох кольорів з вишивкою і взута в туфлі-човники на підборах. Вона стояла задом до коня, що простяг шию до Її Величності, щоб понюхати її пальто. Матильда помітила це і від несподіванки інциденту навіть трохи зніяковіла.
Цього ж дня, до речі, королева продемонструвала, як вміє стріляти із лука.
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