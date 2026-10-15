З королевою Матильдою стався конфуз під час поїздки до Казахстану

Королева Матильда / © Getty Images

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У четвертий день свого офіційного візиту до країни король і королева відвідали кінну виставу з елементами традиційної культури. А під час візиту до стайні з королевою Матильдою і стався цей конфуз.

Матильда була одягнена в гарне пальто з трьох кольорів з вишивкою і взута в туфлі-човники на підборах. Вона стояла задом до коня, що простяг шию до Її Величності, щоб понюхати її пальто. Матильда помітила це і від несподіванки інциденту навіть трохи зніяковіла.

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Королева Матильда / © Getty Images

Цього ж дня, до речі, королева продемонструвала, як вміє стріляти із лука.

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Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

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