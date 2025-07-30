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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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182
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1 хв

З королевою Мері стався неприємний інцидент перед натовпом, що зібрався вітати данських монархів у їхній літній резиденції

Данська королівська родина вчора прибула до своєї літньої резиденції в замку Граастен, яка розташована в Південній Ютландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері у супроводі їхніх дітей — принцеси Ізабелли та принца Вінсента з’явилися на офіційній церемонії привітання родини на міській площі, де з королевою стався неприємний конфуз.

Несподівано під час заходу під спідницю королеви Мері залетіла оса і вкусила Її Величність. Це заскочили на камеру. Її чоловік Фредерік підійшов до неї, щоб дізнатися, що трапилося, але Мері, побачивши наближення камери, спробувала применшити значення ситуації і вголос пояснила, що її щойно вжалила оса. Після цього королеву відвели до ратуші, щоб вона трохи оговталась, пише vanitatis.elconfidencial.co

Через кілька хвилин, як ні в чому не бувало, королева повернулася надвір і, широко усміхаючись, продовжила вітати людей. Вона навіть розповіла про інцидент тим, хто запитував, що з нею сталося.

Нагадаємо, невдовзі до сім’ї приєднаються двоє інших дітей — спадковий принц Крістіан і принцеса Жозефіна.

Королівська родина Данії / © Данська королівська родина/Instagram

Королівська родина Данії / © Данська королівська родина/Instagram

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