З королевою Каміллою в перший день візиту до Франції ледь не стався конфуз

76-річна королева справила враження на публіку вже під час першого свого виходу, коли з'явилася на трапі літака в рожевій сукні-пальті з вовняного крепу Fiona Clare. Але в аеропорту Орлі Каміллу зустріла дуже вітряна погода і королеві довелося тримати свій капелюх від Philip Treacy, щоб він не злетів з її голови.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Потім ще кілька разів під час церемонії привітання короля та королеви здіймався сильний вітер. Але, Каміллі треба віддати належне, вона чудово впоралася зі своїм завданням, і її капелюх залишився на місці. Навіть королівське укладання не зіпсувалося.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ввечері на Чарльза та Каміллу чекав державний банкет, на якому Її Величність сяяла у синій сукні від Dior та розкішних прикрасах королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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