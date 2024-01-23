З королевою Мері та її дочкою Ізабеллою стався кумедний конфуз на публіці

Це сталося на святковій церковній службі в Орхуському соборі минулої неділі.

Королева Мері, король Фредерік та інші члени королівської родини Данії були присутні на спеціальній службі, присвяченій вступу на престол нового монарха.

У соціальній Мережі X один королівський шанувальник поділився кумедним відео, на якому видно, як королева Мері махала натовпу рукою та випадково заплуталася рукою у волоссі своєї старшої дочки принцеси Ізабелли. На що 16-річна дівчина спочатку підняла брови, а потім вони разом із мамою розсміялися.

A little hair incident between Princess Isabella and Queen Mary



Billed Bladet pic.twitter.com/7iMHErYWwv — ChristinZ (@ChristinsQueens) January 21, 2024

Нагадаємо, на службі були присутні й інші діти королівського подружжя. Раніше ми показували образи Ізабелли та її молодшої сестри принцеси Жозефіни, які зачарували публіку.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Їхня бабуся, колишня королева Данії Маргрете II також була присутня на урочистій службі.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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