З королевою Мері та її дочкою Ізабеллою стався кумедний конфуз на публіці

Це сталося на святковій церковній службі в Орхуському соборі минулої неділі.
Королева Мері, король Фредерік та інші члени королівської родини Данії були присутні на спеціальній службі, присвяченій вступу на престол нового монарха.
У соціальній Мережі X один королівський шанувальник поділився кумедним відео, на якому видно, як королева Мері махала натовпу рукою та випадково заплуталася рукою у волоссі своєї старшої дочки принцеси Ізабелли. На що 16-річна дівчина спочатку підняла брови, а потім вони разом із мамою розсміялися.
A little hair incident between Princess Isabella and Queen Mary— ChristinZ (@ChristinsQueens) January 21, 2024
Billed Bladet pic.twitter.com/7iMHErYWwv
Нагадаємо, на службі були присутні й інші діти королівського подружжя. Раніше ми показували образи Ізабелли та її молодшої сестри принцеси Жозефіни, які зачарували публіку.
Їхня бабуся, колишня королева Данії Маргрете II також була присутня на урочистій службі.
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