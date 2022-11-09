З королевою такого не траплялося: короля Чарльза III із дружиною Каміллою закидали яйцями в Йоркширі

Натовп привітав короля та королеву на новому заході. Поки Чарльз вітався і спілкувався з людьми в нього з юрби несподівано почали летіти сирі яйця. Якимось дивом жодне з них не потрапило в монарха.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Невідомий протестувальник, який кидав у короля яйця, був заарештований. Четверо поліцейських повалили чоловіка на землю, а він продовжував скандувати:

"Ця країна побудована на крові рабів". Тим часом публіка, яка зібралася, щоб побачити членів королівської родини, скандувала: "Боже, бережи короля" та "Ганьба вам". Відео опублікувало видання Daily Mail.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Чарльз III не одразу зрозумів, що відбувається, а коли йому підказали, він швидко озирнувся, щоб побачити яйця на землі, але в іншому майже не відреагував.

Поки офіцери несли чоловіка до поліцейського фургона, що очікував, Чарльз продовжив традиційну церемонію, на якій лорд-мер офіційно вітав суверена в місті Йорк. Король і королева мали незворушний вигляд, продовжуючи прогулянку та вітали деяких людей із натовпу.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Порушник, який закидав короля Чарльза яйцями / Фото: Getty Images

З королем не вперше за короткий час його правління відбуваються конфузи. За перший тиждень правління король Чарльз III двічі вийшов із себе на публіці.

Читайте також: