З корсетом та пишною спідницею: Кітті Спенсер із сестрами відвідала світську вечірку у Лондоні

Племінниця принцеси Діани приїхала на світську тусовку у ніжно-рожевій сукні з корсетом, пишною спідницею з тюлю та квітковою аплікацією. Образ леді Кітті поєднувала з діамантовими сережками, кольє на шиї, кількома каблучками та браслетом. Волосся Кітті зібрала в пучок, зробила насичений макіяж очей із персиковими тінями і підкреслила губи блиском.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Цей вечір ювелірного бренду відвідали і сестри Кітті – леді Амелія та леді Еліза Спенсер. Цього разу сестри-близнючки з'явилися у максісукнях. Амелія одягла вбрання усипане паєтками і прикрашене квітковою аплікацією, поєднуючи його з босоніжками зі стразами, а Еліза була в персиковій з рюшами і численними золотими і сріблястими камінням і стразами на грудях, в руках тримала золотий клатч і була взута в золоті туфлі.

Амелія та Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як сестри Спенсер потусувалися на вечірці у Нікі Гілтон.

Леді Амелія та Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

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