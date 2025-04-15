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З кошиком ягід та квітів: Меган Маркл показала, як готується до Великодня
Меган Маркл поділилася кількома новими знімками в Instagram сторіз, показавши, як готується до Великодня.
Герцогиня Сассекська опублікувала кілька фотографій зі свого квітучого саду і продемонструвала фоловерам свій кошик із фруктами, квітами та яйцями. У підписі до кадру Меган написала:
"Весна прийшла".
А потім додала ще одне сторіз, в якому написала: «А це означає, що скоро Великдень». На фотографії зображено квітковий кущ, залитий теплим сонцем.
Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі привіз до Каліфорнії з України кошик із великодніми гостинцями. Там була і паска, і яйця. Герцогиня Сассекська показала, як вони всією сім'єю пробували частування, які були спеціально приготовлені для них.