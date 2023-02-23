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З котиками та совами: король Чарльз III носить кумедну краватку (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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460
Час на прочитання
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З котиками та совами: король Чарльз III носить кумедну краватку (фото)

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III не перестає дивувати публіку своїм вишуканим почуттям стилю.

22 лютого Його Величність відвідував проєкт Felix у Лондоні. Він був заснований 2016 року та є найбільшою в Лондоні благодійною організацією з перерозподілу продуктів харчування, метою якої є вирішення двох проблем: харчових відходів та продовольчої бідності.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

На зустріч король прибув одягнений у синій костюм у тонку клітинку, білу сорочку та кумедну краватку з принтом сов та котиків. Чарльз III любить екстравагантні краватки і раніше вже виходив на публіку в краватці в принт динозаврів.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ми вже розповідали раніше, чому король полюбляє по багато років носити одні й ті самі речі. Наприклад, у своїй краватці з динозаврами Чарльз також з'являвся на публіці багато разів.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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