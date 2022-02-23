З красивим макіяжем і в обіймах коханого: Юлія Мендель виклала романтичне фото

З красивим макіяжем і в обіймах коханого: Юлія Мендель виклала романтичне фото

Колишня речниця Зеленського показала нову світлину з коханим чоловіком.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, виклала в Instagram нове романтичне фото зі своїм коханим - українським економістом та політиком Павлом Кухтою.

Юлія зазнімкована в обіймах Павла. Вона одягнена у світле вбрання. Свій образ Мендель доповнила ідеально рівним укладанням, красивим мейком та сережками кільцями.

Юлія Мендель і Павло Кухта / Instagram Юлії Мендель

Політик одягнений у білу сорочку і чорні штани.

У коментарях підписники зазначають, що вони схожі одне на одного.

У підписі до фото Мендель підтримала українців у нинішній ситуації.

"Війна оголює важливе і штучне. Війна показує правду. Війна гуртує навколо цінностей. Українці, ми були, є і завжди будемо. І в своєму домі лад наведемо самі!" – підписала світлину Юлія.

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