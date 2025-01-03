З кучерявим укладанням і в чорному луку: подруга Меган Маркл запостила її нове фото у соцмережі

Поки принц Гаррі зайнятий серфінгом зі своїм сином принцом Арчі та грою в поло на професійному рівні, Меган Маркл старанно працює і почала навіть вести свій блог у Instagram.

Днями Меган запостила відео, оголосивши випуск свого нового шоу, яке вийде на Netflix і називатиметься "З любов'ю, Меган".

У трейлері до фільму "З любов'ю, Меган" герцогиня Сассекська з'явилася сповнена радості, сміялася в тих кількох хвилинах промо, і, безумовно, здається, що саме зараз вона насолоджується своїм життям.

Друзі Меган поспішили привітати її з новим починанням, а підприємиця Джеймі Керн Ліма поділилася фотографією з герцогинею, де Меган сяє від щастя.

Меган Маркл та Джеймі Керн Ліма, фото:instagram.com/jamiekernlima

"Вітаю @meghan з анонсом твого нового шоу "З любов'ю, Меган" на @netflix було так весело святкувати з тобою сьогодні! ❤️.

Я така рада, що світ побачить ще більше радості, твого серця і доброти, гумору, смирення, співчуття, талантів і твоєї любові! Ти неймовірний друг для багатьох, включаючи мене, і я рада підтримати тебе, доки ти продовжуєш будувати, творити магію", — написала вона.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше ми писали, що сукню, в якій герцогиня Сассекська з'явилася на фото у своєму блогу, розмели з магазину бренду.

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