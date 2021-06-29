З куполом на спині: нардепка одягла жакет із принтом Верховної Ради у вигляді пазлу

Анна Скороход продемонструвала у стінах парламенту жакет із цікавим принтом.

На сьогоднішньому, 29 червня, засіданні Верховної Ради нашу увагу привернув образ членкині депутатської групи "За майбутнє" Анни Скороход. У стінах парламенту вона з'явилася у дуже цікавому білому жакеті. Спину вбрання прикрашав принт у вигляді пазлу із зображенням Верховної Ради, який складався.

Анна Скороход / УНІАН

Аутфіт Скороход доповнила білим низом, елегантними золотими сережками та зачіскою із кісками, зібраними в пучок.

До слова, Анна – ще та модниця. Одного разу своїм ефектним аутфітом вона привернула до себе увагу ще одної модниці у парламенті – Юлії Тимошенко. Лідерка партії "Батьківщина" зміряла свою фешнконкурентку несхвальним поглядом. Скороход була одягнена у чорну шкіряну сорочку з рукавами "бараняча нога". Свою шевелюру політикиня уклала у вечірню зачіску з локонами та плетіннями. Ефектності луку додав насичений макіяж із акцентом на червоній помаді.

Анна Скороход і Юлія Тимошенко / УНІАН

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