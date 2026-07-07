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З квітами і в сорочці з вузлом на животі: прем’єр-міністерка Данії прибула на саміт НАТО до Анкари
Метте Фредеріксен продемонструвала діловий образ у чорно-білій гамі.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до Анкари для участі в саміті НАТО. На летовищі її зустріли з офіційними почестями та букетом квітів.
З літака політикиня вийшла в білій сорочці з об’ємними рукавами та широкими манжетами. Родзинкою моделі став вузол, зав’язаний на талії, який зробив класичну сорочку значно цікавішою.
До неї данська прем’єрка підібрала чорні прямі штани зі стрілками та шкіряні гостроносі туфлі-човники світло-сірого відтінку на підборах, які гармонійно завершили ансамбль.
З прикрас Фредеріксен обрала лаконічні золоті сережки-кільця. Волосся вона зібрала у гладку зачіску з прикореневим об’ємом, зробила природний макіяж і кораловий манікюр.