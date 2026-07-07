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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
628
Час на прочитання
1 хв

З квітами і в сорочці з вузлом на животі: прем’єр-міністерка Данії прибула на саміт НАТО до Анкари

Метте Фредеріксен продемонструвала діловий образ у чорно-білій гамі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до Анкари для участі в саміті НАТО. На летовищі її зустріли з офіційними почестями та букетом квітів.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

З літака політикиня вийшла в білій сорочці з об’ємними рукавами та широкими манжетами. Родзинкою моделі став вузол, зав’язаний на талії, який зробив класичну сорочку значно цікавішою.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

До неї данська прем’єрка підібрала чорні прямі штани зі стрілками та шкіряні гостроносі туфлі-човники світло-сірого відтінку на підборах, які гармонійно завершили ансамбль.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

З прикрас Фредеріксен обрала лаконічні золоті сережки-кільця. Волосся вона зібрала у гладку зачіску з прикореневим об’ємом, зробила природний макіяж і кораловий манікюр.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
628
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