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З ким не буває: принцеса Леонор з’явилася на заході в надто довгих штанях
Іспанська спадкоємиця престолу привернула увагу фотографів, коли відвідала публічний захід у Жироні.
Принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія відвідали селище Сан-Марті-Велл, де поспілкувалися з публікою.
Цього разу принцеса з’явилася в смугастих широких штанях, які були їй трохи задовгі, білому топі та білому жакеті. У неї у вухах були золоті сережки, на шиї золоте кольє, кілька каблучко на пальцях, а в руках вона несла невелику молочну сумку. Взула принцеса білі еспадрильї на платформі.
Її сестра інфанта Софія обрала аутфіт у м’ятному відтінку, а на її пальці ми помітили прикрасу, яку раніше любила носити їхня мама — королева Летиція.
Зазначимо, що королева Летиція також приїхала на захід. Вона була одягнена в штанний костюм з твіду і білий топ, а в руці тримала сумку від Carolina Herrera.