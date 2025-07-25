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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1488
Час на прочитання
1 хв

З ким не буває: принцеса Леонор з’явилася на заході в надто довгих штанях

Іспанська спадкоємиця престолу привернула увагу фотографів, коли відвідала публічний захід у Жироні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія відвідали селище Сан-Марті-Велл, де поспілкувалися з публікою.

Цього разу принцеса з’явилася в смугастих широких штанях, які були їй трохи задовгі, білому топі та білому жакеті. У неї у вухах були золоті сережки, на шиї золоте кольє, кілька каблучко на пальцях, а в руках вона несла невелику молочну сумку. Взула принцеса білі еспадрильї на платформі.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Її сестра інфанта Софія обрала аутфіт у м’ятному відтінку, а на її пальці ми помітили прикрасу, яку раніше любила носити їхня мама — королева Летиція.

Принцеса Леонор і інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор і інфанта Софія / © Getty Images

Зазначимо, що королева Летиція також приїхала на захід. Вона була одягнена в штанний костюм з твіду і білий топ, а в руці тримала сумку від Carolina Herrera.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

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