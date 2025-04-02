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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

З ким не буває: вітер зіпсував зачіску королеві Максимі

Королева Нідерландів активно відвідує різні робочі заходи, а ми тільки й встигаємо розглядати її нові образи.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Вчора, 1 квітня, королева Максима побувала в організації Quardin, яка пропонує молодим людям можливість розвивати свої таланти та підвищувати свою незалежність та впевненість у собі за допомогою музичних та контент-студій. Захід відбувся у Роттердамі.

Цього дня Максима надала перевагу темно-зеленому костюму Natan Couture, у неї на шиї було велике намисто зеленого кольору, а у вухах золоті сережки. Королева доповнила свій лук клатчем із плетеної шкіри від Bottega Veneta та замшевими туфлями-човниками до тону її вбрання.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Погода цього дня видалася вітряною, що відображалося на зачісці королеви. Її Величність також зробила яскравий макіяж очей і підкреслила губи блиском. А її манікюр було виконано в улюбленому червоному кольорі.

Нагадаємо, нещодавно королева і король Нідерландів відсвяткували річницю від дня заручин. А ми показували вам, який вигляд має заручальна каблучка Максими.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
357
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