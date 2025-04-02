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З ким не буває: вітер зіпсував зачіску королеві Максимі
Королева Нідерландів активно відвідує різні робочі заходи, а ми тільки й встигаємо розглядати її нові образи.
Вчора, 1 квітня, королева Максима побувала в організації Quardin, яка пропонує молодим людям можливість розвивати свої таланти та підвищувати свою незалежність та впевненість у собі за допомогою музичних та контент-студій. Захід відбувся у Роттердамі.
Цього дня Максима надала перевагу темно-зеленому костюму Natan Couture, у неї на шиї було велике намисто зеленого кольору, а у вухах золоті сережки. Королева доповнила свій лук клатчем із плетеної шкіри від Bottega Veneta та замшевими туфлями-човниками до тону її вбрання.
Погода цього дня видалася вітряною, що відображалося на зачісці королеви. Її Величність також зробила яскравий макіяж очей і підкреслила губи блиском. А її манікюр було виконано в улюбленому червоному кольорі.
Нагадаємо, нещодавно королева і король Нідерландів відсвяткували річницю від дня заручин. А ми показували вам, який вигляд має заручальна каблучка Максими.