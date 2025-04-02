З ким не буває: вітер зіпсував зачіску королеві Максимі

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Вчора, 1 квітня, королева Максима побувала в організації Quardin, яка пропонує молодим людям можливість розвивати свої таланти та підвищувати свою незалежність та впевненість у собі за допомогою музичних та контент-студій. Захід відбувся у Роттердамі.

Цього дня Максима надала перевагу темно-зеленому костюму Natan Couture, у неї на шиї було велике намисто зеленого кольору, а у вухах золоті сережки. Королева доповнила свій лук клатчем із плетеної шкіри від Bottega Veneta та замшевими туфлями-човниками до тону її вбрання.

Королева Максима / © Getty Images

Погода цього дня видалася вітряною, що відображалося на зачісці королеви. Її Величність також зробила яскравий макіяж очей і підкреслила губи блиском. А її манікюр було виконано в улюбленому червоному кольорі.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно королева і король Нідерландів відсвяткували річницю від дня заручин. А ми показували вам, який вигляд має заручальна каблучка Максими.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королеви Максими / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images