З легким мейкапом та майже без зморшок: королева Летиція захопила зовнішнім виглядом

Ми вже показували вам образ Її Величності, в якому вона з'явилася в аеропорту Ла-Аврора. Після цього її зустріла перша леді Республіки Гватемала Лукреція Пейнадо у Національному палаці культури. Це дев'ята подорож Летиції, щоб продемонструвати програми іспанського співробітництва в галузях, які вважаються пріоритетними.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього дня королева Летиція з'явилася на публіці у білій сорочці, все в тому ж червоному жителі та прямих штанях кольору хакі. Взута вона була у комфортні замшеві черевики на шнурках. Волосся зібрала у високий хвіст, зробила макіяж у теплих рожевих відтінках та одягла сережки-цвяшки з мініатюрними діамантами.

На фото великим планом добре видно обличчя королеви та її макіяж. Летиція вміло використовує всі сучасні можливості косметології і може похизуватися практично ідеальним обличчям без зморшок.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні Летиція на власні очі стане свідком проєкту з водопостачання, санітарії та розширення прав та можливостей жінок у Сан-Хосе-Чакая. Завдяки цьому досвіду королева Летиція підтверджує свою відданість міжнародній допомозі.

Королева Летиція та перша леді Гватемали Лукреція Пейнадо / Фото: Getty Images

Читайте також: