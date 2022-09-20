З легкими усмішками і в чорних луках: імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако на похороні Єлизавети II

Вчора, 19 вересня, у Лондоні відбувся державний похорон королеви Єлизавети II, на який прибули члени королівської родини, монархи, світові лідери і високопосадовці. Віддати шану британській монархині приїхали й імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.

Фотографи зазнімкували, як імператорське подружжя підходило до Вестмінстерського абатства. У них на обличчях були помітні легкі усмішки. Напевно, вони усміхалися своїм знайомим.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Жалобний образ імператриці Масако складався із чорної сукні міді, жакету, капронових колгот і замшевих туфель.

Аутфіт вона доповнила чорним капелюхом з вуаллю. У руці вона тримала клатч, рукавички та накидку. Макіяж із акцентом на очах і чорні сережки завершили лук Масако.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нарухіто був одягнений у чорний фрак, жилетку, білу сорочку, сірі штани у смужку та чорні туфлі.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Поряд із японськими імператорами йшли король Бутану Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук і його дружина - королева Джецун Пема.

Імператорське подружжя також зробило запис у книзі скорботи за королевою Єлизаветою II.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

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