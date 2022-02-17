З леопардовим поясом і червоним манікюром: Марина Порошенко зустрілася з киянами

З леопардовим поясом і червоним манікюром: Марина Порошенко зустрілася з киянами

Колишня перша леді України і нинішня депутатка Київради продемонструвала діловий образ із гламурним акцентом.

Марина Порошенко провела традиційний прийом громадян. В Instagram вона опублікувала світлини.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

На зустрічах вона з'явилася у теплому світлому светрі з широкою горловиною, чорній спідниці міді і чорних чоботях. Талію Марина Анатоліївна підкреслила леопардовим поясом, який додав її діловому аутфіту гламурного акценту.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Пані Порошенко зробила акуратне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними золотими сережками. На обличчі у неї була маска, а на руці – смарт-годинник Apple Watch. Червоний манікюр завершив її лук.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

"Із великою зацікавленістю занурилася у різноманіття проблем столиці, обговорюючи широке коло питань: як-то проблема високих тарифів, збереження зелених зон у Києві, таких як "Гірка Крістера", та захист історичних споруд від хаотичної забудови. І багато інших питань, з якими стикаються кияни кожного дня", - написала під фото Порошенко.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Нагадаємо, подружжя Порошенків днями відвідало прем'єру художнього фільму режисера Олега Сенцова "Носоріг". Для походу до кінотеатру вона обрала чорне вбрання з білою флористичною вишивкою на рукаві. Шию Марина Анатоліївна прикрасила елегантною білою хусточкою з різнокольоровими квітами.

Петро і Марина Порошенки / Facebook / Петро Порошенко

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