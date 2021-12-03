З локонами і у жакеті з колосками: Олена Зеленська відвідала музей у Львові

З локонами і у жакеті з колосками: Олена Зеленська відвідала музей у Львові

Перша леді України в образі total black побувала у музеї Пінзеля.

Олена Зеленська відвідала музей Пінзеля у Львові, який готується до відкриття після оновлення. Завдяки спеціальній навігації музей зможуть відвідати люди з порушеннями зору, слуху, літні люди та люди з аутизмом. Також у музеї запрацюють аудіогіди та аудіодескрипція, які доповнять візуальні враження відвідувачів і дадуть нові знання про контекст експозиції.

Перша леді опублікувала в Instagram світлини звідти.

Музей у Львові / Instagram Олени Зеленської

Музей у Львові / Instagram Олени Зеленської

"Доступність стала можливою у Львові, в музеї, де експонують роботи геніального барокового скульптора Йогана Пінзеля. Тут можна взяти аудіогід, щоб вивчити експонати на слух, доторкнутися до скульптур, надрукованих на 3D-принтері, а також переглянути відеоописи, які розкажуть більше про світ великого майстра. Безбар’єрність у музеї скрізь – від під’їзду до костелу кларисок, де він розташований, до тактильних експонатів і зрозумілої навігації всередині", - написала пані Зеленська.

Перша леді зауважила, що культурна спадщина має бути доступною для всіх.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

До музею Олена одягла чорний топ і чорний костюм із вишитими колосками на жакеті. Волосся перша леді уклала у гарну зачіску з локонами і зробили ніжний макіяж. На обличчі була чорна маска, а у вухах – елегантні сережки. Бордовий манікюр завершив аутфіт пані Зеленської.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала форум громадянського суспільства у сірому костюмі, який складався із жакету із V-подібним вирізом та спідниці довжини міді. Костюм вона поєднала зі світло-блакитною сорочкою із плісованими манжетами.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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