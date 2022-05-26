З локонами і в чорній футболці: прем'єр-міністерка Фінляндії зустрілася із Зеленським

З локонами і в чорній футболці: прем'єр-міністерка Фінляндії зустрілася із Зеленським

36-річна Санна Марін в Україні вперше.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала з робочим візитом до України.

Політикиня зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Він подякував Марін за підтримку, яку Фінляндія надає Україні: оборонна допомога, фінансова, гуманітарна і санкції проти Росії.

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Міністерство оборони України

"Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС - це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем'єр-міністерці Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку!" – сказав Зеленський.

Санна Марін / Фото: Міністерство оборони України

Володимир Олександрович зазначив, що потрібно якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій проти РФ.

Президент також згадав про майбутнє членство України в ЄС і зауважив, що підтримка від Фінляндії у цьому питання для нас дуже важлива.

Одягнена глава фінського уряду була у чорну футболку і чорні штани. Зеленський був одягнений у поло кольору хакі і штани.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Фінляндії в межах свого візиту до України відвідала Ірпінь та Бучу, де їй показали наслідки окупації міст російськими військами.

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