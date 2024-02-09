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З Лондона до Лас-Вегаса: принц Гаррі з'явився на світській церемонії

З Лондона до Лас-Вегаса: принц Гаррі з'явився на світській церемонії

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі не встиг прилетіти з Лондона, як вирушив до Лас-Вегаса на церемонію NFL Honors перед футбольним матчем Суперкубку.

Герцог Сассекський з'явився на церемонії вручення нагород NFL, щоб вручити звання "Людина року НФЛ Волтера Пейтона" захиснику "Піттсбург Стілерс" Кемерону Гейворду.

Кемерон Гейворд і принц Гаррі / © Associated Press
Кемерон Гейворд і принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Все, що ви, хлопці, робите на полі та за його межами, справді чудово", — сказав 39-річний Гаррі перед врученням нагороди.

Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Ви є зразком для наслідування для мільйонів людей у тому, як ви поводитеся і як віддаєте. Ця остання нагорода — найвища нагорода — присвячена служінню вашій спільноті. І є одна особлива людина, якій ми хотіли б віддати належне. Гравець, який робить все можливе і чиє виняткове прагнення допомагати іншим є відображенням його власної історії", — продовжив він.

Кемерон Гейворд і принц Гаррі / © Associated Press
Кемерон Гейворд і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Вийшовши на сцену, Кемерон Гейворд сказав: "Чувак, я в шоці. Це принц Гаррі".

Поява герцога Сассекського відбулася через кілька годин після того, як він повернувся до Каліфорнії після короткої поїздки відвідати свого батька короля Чарльза після того, як йому поставили діагноз раку. Поїздка Гаррі тривала лише 24 години і король Чарльз, як повідомлялося, був не дуже задоволений такою ініціативою молодшого сина.

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