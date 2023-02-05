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З макіяжем, зачіскою та у вечірній сукні: Ненсі Пелосі сходила з чоловіком на концерт

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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З макіяжем, зачіскою та у вечірній сукні: Ненсі Пелосі сходила з чоловіком на концерт

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

На світські заходи вона завжди одягає гламурні та яскраві образи.

Американська політикиня Ненсі Пелосі, яка зовсім нещодавно залишила свою посаду спікерки Палати представників США, відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — концерт MusiCares Persons of the Year, який було організовано на честь американського музичного продюсера Беррі Горді та співака Смокі Робінсона.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

На заході 82-річна Пелосі з'явилася в компанії свого чоловіка Пола, який одягнув чорний смокінг, білу сорочку та стильний чорний капелюх.

Сама ж пані Пелові одягла блакитну вечірню сукню з оригінальною асиметричною лінією декольте. Образ вона доповнила намистом з великими перлинами та сережками із зеленим камінням. У руці політикиня тримала гламурний клатч. Також вона зробила макіяж та зачіску.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
890
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