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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
38
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1 хв

З маленькою дочкою на руках: Крессіда Бонас поділилася добіркою милих сімейних фото

Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — поділилася в соцмережі кількома літніми знімками своєї родини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крессіда Бонас із дочкою Дельфіною

Крессіда Бонас із дочкою Дельфіною / © Instagram Крессіди Бонас

Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі 27 травня стали батьками вдруге. У них народилася дочка, яка була зачата за допомогою ЕКЗ, її назвали Дельфіна. Це друга дитина пари, у них також є старший син Вілбур.

Бонас опублікувала миле фото з маленькою донькою, яку тримає на руках, міцно притискаючи до грудей, поки малеча Дельфіна спить.

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © Instagram Крессіди Бонас

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © Instagram Крессіди Бонас

На іншому знімку знято її чоловіка, до речі його теж звати Гаррі, з їхнім сином Вілбуром на пляжі, вони грають у футбол.

Гаррі із сином Вілбуром / © Instagram Крессіди Бонас

Гаррі із сином Вілбуром / © Instagram Крессіди Бонас

Також Крессіда показала, як чоловік тримає на руках їхнього собаку таксу, сидячи в автомобілі.

Гаррі з собакою / © Instagram Крессіди Бонас

Гаррі з собакою / © Instagram Крессіди Бонас

Це милі кадри, які, мабуть, дівчина хотіла залишити в пам’яті, як теплі літні спогади.

Раніше Бонас вже публікувала фотографії з дітьми, давши зрозуміти, що родина для неї зараз є абсолютно на першому місці. А колись Крессіда мріяла стати акторкою та танцівницею.

Крессіда Бонас із дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

Крессіда Бонас із дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

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