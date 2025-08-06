З маленькою дочкою на руках: Крессіда Бонас поділилася добіркою милих сімейних фото

Крессіда Бонас із дочкою Дельфіною / © Instagram Крессіди Бонас

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Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі 27 травня стали батьками вдруге. У них народилася дочка, яка була зачата за допомогою ЕКЗ, її назвали Дельфіна. Це друга дитина пари, у них також є старший син Вілбур.

Бонас опублікувала миле фото з маленькою донькою, яку тримає на руках, міцно притискаючи до грудей, поки малеча Дельфіна спить.

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною / © Instagram Крессіди Бонас

На іншому знімку знято її чоловіка, до речі його теж звати Гаррі, з їхнім сином Вілбуром на пляжі, вони грають у футбол.

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Гаррі із сином Вілбуром / © Instagram Крессіди Бонас

Також Крессіда показала, як чоловік тримає на руках їхнього собаку таксу, сидячи в автомобілі.

Гаррі з собакою / © Instagram Крессіди Бонас

Це милі кадри, які, мабуть, дівчина хотіла залишити в пам’яті, як теплі літні спогади.

Раніше Бонас вже публікувала фотографії з дітьми, давши зрозуміти, що родина для неї зараз є абсолютно на першому місці. А колись Крессіда мріяла стати акторкою та танцівницею.