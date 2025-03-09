З мамою та сестрою: принцеса Євгенія поділилася сімейними кадрами на честь свята

Принцеса Євгенія відсвяткувала Міжнародний жіночий день наймилішим чином, привітавши свою матір Сару Фергюсон та сестру принцесу Беатріс, опублікувавши сімейні світлини в Instagram.
Принцеса виховує двох синів і поділилася однією з фотографій, де знята з молодшим Ернестом на пляжі. На Євгенії одягнена подовжена сорочка та бейсболка на голові, вона тримає сина за руку, коли вони йдуть на пляжі до води.
У посту Євгенія також звернула увагу на те, як вона вчить своїх двох маленьких синів, Августа та Ернеста з повною повагою ставитись до цього дня.
"З Міжнародним жіночим днем усіх жінок. Стільки захоплення моєю дорогою мамою та сестрою, які ведуть мене по життю.
І як мама хлопчиків, я вшановую жінок, які виховують хлопчиків, щоб вони знали, наскільки особливим є цей день і щодня з жінками у ньому”, — написала під знімками принцеса Йоркська.
На інших фото Євгенія знята з мамою Сарою, з якою має дуже теплі стосунки і старшою сестрою Беатріс, яка нещодавно стала мамою вдруге, народивши другу дочку.
Нагадаємо, Меган Маркл також опублікувала фото на честь Міжнародного жіночого дня та показала новий знімок із дочкою Лілібет.
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